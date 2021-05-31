"Анадолу Эфес" стал победителем баскетбольной Евролиги

Турецкий клуб "Анадолу Эфес" со счетом 86:81 переиграл испанскую "Барселону" в финальном матче баскетбольной Евролиги. "Финал четырех" турнира проходил в германском Кёльне без зрителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, самым результативным игроком матча стал защитник команды из Стамбула Василие Мицич, в активе которого 25 очков. У проигравших больше всех очков набрал Кори Хиггинс - 23.

Третье место занял итальянский "Милан", ранее переигравший ЦСКА со счетом 83:73.

"Барселона" заняла первое место по итогам регулярного чемпионата Евролиги, "Анадолу Эфес" стал третьим. В четвертьфинальной серии до трех побед каталонцы переиграли петербургский "Зенит" (3-2) , а "Анадолу Эфес" оказался сильнее мадридского "Реала" (3-2). В полуфинале "Барселона" переиграла "Милан" (84:82), а "Анадолу Эфес" победил ЦСКА (89:86).

"Барселона" сыграла в финале Евролиги в восьмой раз, каталонцы завоевывали титул дважды (2003, 2010). "Анадолу Эфес" во второй раз вышел в финал турнира, в 2019 году турецкая команда в решающем матче уступила ЦСКА со счетом 83:91. В прошлом сезоне Евролига не была доиграна из-за пандемии коронавируса. Самым титулованным клубом является "Реал", в активе которого 10 трофеев.