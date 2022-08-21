Сборная Азербайджана по боксу завершила чемпионат Европы пятью медалями
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В турецком Эрзуруме завершился чемпионат Европы среди школьников и девушек по боксу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, наша команда завершила соревнования с 1 золотой, 1 серебряной и 3 бронзовыми медалями.

Так, на высшую ступень пьедестала почета поднялся Субхан Бабаев (44 кг).

Али Мамишов (70 кг) довольствовался серебром. А Багир Алимханлы (46 кг), Кянан Асланлы (60 кг) и Банучичек Насирли (44 кг) завоевали бронзовые награды.