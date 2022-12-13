Суд Испании оправдал Неймара

Суд Испании оправдал бразильца Неймара и других обвиняемых по делу о мошенничестве, связанному с переходом нападающего из "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году, сообщает АР, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Суд постановил, что следствие не установило факта наличия злого умысла в отношении компании DIS, выступавшей истцом, а также того, что контракт футболиста был фальшивым.

DIS подала ранее иск против футболиста "ПСЖ", его родителей, бывших президентов "Барселоны" Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя, а также бывшего директора "Сантоса" Одилио Родригеса.

Компания приобрела 40% прав на игрока в 2009 году. DIS обвинила футболиста и его отца в том, что при переходе в "Барселону" они подписали два фиктивных соглашения с клубом, из-за чего компания в итоге не получила причитающиеся ей средства. DIS изначально требовала €150 млн компенсации, а также тюремного срока для игрока и его родителей.