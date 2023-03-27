Зидан готов вернуться в «Реал»

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может вернуться в испанскую команду, однако для этого клуб должен выполнить два условия. Об этом сообщает Defensa Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Французский специалист намерен включить в свой тренерский штаб специалиста по физической подготовке Грегори Дюпона. Также французский специалист настаивает на том, чтобы в команде из Мадрида остался бельгийский полузащитник Эден Азар. Он пришел в команду, когда Зидан был главным тренером. Стоит отметить, что Азар в текущем сезоне провел три матча в Ла Лиге и не забил один пенальти в игре против "Сельты".