Гейдаров и Моллаи выступят на Большом шлеме в Анталье

С 31 марта по 2 апреля в Анталье (Турция) состоится турнир "Большого шлема" с участием команды Азербайджана по дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в заявку азербайджанской команды вошли 17 спортсменов: Карамат Гусейнов, Назир Талыбов (оба - 60 кг), Орхан Сафаров, Яшар Наджафов (оба - 66 кг), Хидаят Гейдаров, Нурлан Османов (оба - 73 кг), Саид Моллаи, Зелим Цкаев (оба - 81 кг), Мамедали Мехтиев, Мурад Фатиев (оба - 80 кг), Зелим Коцоев (100 кг), Ушанги Кокаури, Джамал Гамзатханов (оба - свыше 100 кг), Лейла Алиева, Кенуль Алиева (обе - 48 кг), Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) и Фидан Ализаде (57 кг).

