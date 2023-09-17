Неймар прокомментировал свой дебют в саудовском «Аль-Хиляле»

Бразильский нападающий Неймар в соцсети X заявил, что рад дебютировать в "Аль-Хиляле" с победы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Очень рад, что дебютировал с победы. Спасибо болельщикам за поддержку", - написал Неймар.

Неймар в летнее трансферное окно 2023 года перешел в клуб "Аль-Хиляль". Официальная презентация игрока состоялась 19 августа. По информации портала Transfermarkt, саудовский клуб 15 августа приобрел бразильского нападающего за €90 млн.

В минувшем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции за "ПСЖ" 20 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Парижский клуб стал чемпионом Франции.

Также 31-летний форвард выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год. Это был первый для бразильца клуб за пределами его родины.