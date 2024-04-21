Кубок мира в Баку: Церемония награждения победителей и призеров

В Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров Кубка мира по художественной гимнастике, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

Были награждены победители и призеры в индивидуальной программе упражнений с булавами и лентой, а также команды в групповых упражнениях, выступившие в программе с тремя лентами и двумя мячами.

На высшую ступень пьедестала почета в упражнениях с булавами поднялась София Раффаэли (Италия), на втором месте Таисия Онофрийчук (Украина), третье место заняла Дарья Варфоломеев (Германия).

Награды вручили президент и основатель ACES EUROPE Джан Франческо Лупаттелли, руководитель отдела стратегии, политики партнерства Глобальной обсерватории по вопросам гендерного равенства и спорта Крина Говендер, генеральный секретарь Федерации гимнастики Буркина-Фасо Тапсоба Махамуду.

В программе упражнений с лентой золотую медаль завоевала Дарья Варфоломеев (Германия), "серебра" удостоена Эльвира Краснобаева (Болгария), бронзовую награду завоевала Таисия Онофрийчук (Украина).

Награды вручили член Технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG) Изабель Саваде, генеральный комиссар по делам образования, молодежи и спорта Монако Изабель Бонналь, член правления и президент Федерации муниципалитетов и спорта Нидерландов Йоханнес Андреас Де Жеу.

Среди команд в групповых упражнениях в программе с тремя лентами и двумя мячами первое место заняла сборная Японии, на второй позиции расположилась сборная Испании, третью позицию заняла команда Италии.

Награды вручили заместитель министра образования и спорта Албании Эндрит Ходжа, начальник отдела спорта министерства молодежи и спорта Азербайджана Эльнур Мамедов, член местного организационного комитета Заур Сулейманов.

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике прошел в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях приняли участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира.

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