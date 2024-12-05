https://news.day.az/sport/1712948.html 50-й гол "Сабаила" "Сабаил" забил 50-й гол в кубке Азербайджана. Как сообщает İdman.biz, это произошло в матче 1/8 финала против "Гарадаг Локбатана". Первый гол "Сабаила", выигравшего со счетом 2:0, стал юбилейным. Этот мяч забил Эмин Рустамов. Представитель столицы увеличил количество голов до 51 в 26-м кубковом матче.
50-й гол "Сабаила"
"Сабаил" забил 50-й гол в кубке Азербайджана.
Как сообщает İdman.biz, это произошло в матче 1/8 финала против "Гарадаг Локбатана".
Первый гол "Сабаила", выигравшего со счетом 2:0, стал юбилейным. Этот мяч забил Эмин Рустамов. Представитель столицы увеличил количество голов до 51 в 26-м кубковом матче.
Отметим, что "Сабаил", дебют которого в турнире был в сезоне 2016/17, стал 19-й командой, забившей 50 и более голов в кубке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре