50-й гол "Сабаила"

"Сабаил" забил 50-й гол в кубке Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, это произошло в матче 1/8 финала против "Гарадаг Локбатана".

Первый гол "Сабаила", выигравшего со счетом 2:0, стал юбилейным. Этот мяч забил Эмин Рустамов. Представитель столицы увеличил количество голов до 51 в 26-м кубковом матче.

Отметим, что "Сабаил", дебют которого в турнире был в сезоне 2016/17, стал 19-й командой, забившей 50 и более голов в кубке.