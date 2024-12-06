Азербайджанские шахматисты примут участие в новом чемпионате Европы

Завтра в Скопье (Северная Македония) стартуют чемпионаты Европы по рапиду, блицу и шахматам Фишера.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в нем примут участие азербайджанские шахматисты Эльтадж Сафарли, Рауф Мамедов, Магомед Мурадлы и Намик Гулиев.

В общей сложности на ЧЕ выступят 400 игроков, включая 70 гроссмейстеров.

Согласно расписанию, 7-8 декабря состоятся партии в рапид, 9 декабря пройдет блиц, а на следующий день - шахматы Фишера.

Отметим, что шахматы Фишера - вариант шахмат, предложенный 11-м чемпионом мира Робертом Фишером. От обычных шахмат отличаются тем, что в первом и восьмом ряду доски фигуры расставляются случайным образом со следующими ограничениям вариант шахмат, предложенный 11-м чемпионом мира по шахматам Робертом Фишером.