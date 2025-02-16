Азербайджанские дзюдоисты победно стартовали на Кубке Европы

В словацком городе Шаморин стартовал Кубок Европы по дзюдо среди юниоров, где азербайджанские спортсмены успешно выступили в первый соревновательный день.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в первый день турнира представители национальной команды завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

В весовой категории до 50 кг Ибрагим Талыбов завоевал серебро, а Анар Гулиев - бронзу.

В финале категории до 55 кг встретились два азербайджанских дзюдоиста - Мухаммедали Гусейнов и Расул Али-заде. Победу одержал М. Гусейнов, став обладателем золотой медали, а Р. Али-заде занял второе место.