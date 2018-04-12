Михаил Малкин: Выступать на домашней арене всегда очень ответственно

Выступать на домашней арене всегда очень ответственно. Об этом сказал в четверг Trend азербайджанский гимнаст Михаил Малкин после выступления в квалификационных состязаниях по тамблингу, передает Day.Az.

"В целом мне понравилось, как я выступил в квалификации. Особого волнения не было, уверенно вышел и сделал все, теперь буду собираться на финал. Место, конечно, четвертое, но и на этапе Кубка мира в Баку год назад я квалифицировался четвертым, а затем финале взял серебро. Сейчас буду стараться завоевать золото", - сказал Малкин.

В качестве своих основных соперников гимнаст назвал спортсменов из России, Дании и Великобритании, традиционно сильных в акробатической дорожке.

"Поскольку это Чемпионат Европы, конкуренция здесь намного выше, чем на других соревнованиях. Конечно же, дома выступать очень сложно. Это большая ответственность, все хотят, чтобы я хорошо выступил, и мне не хочется подводить. В других странах, когда вокруг тебя никого из знакомых нет, выступать легче. Тут я несу ответственность перед всем залом. Но одновременно очень чувствуется поддержка болельщиков, особенно друзей", - сказал Малкин.

Сегодня в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал первый день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

В первый день ЧЕ пройдут квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди юниоров, а также по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди взрослых. Кроме того, в конце дня состоятся финальные соревнования по синхронным прыжкам на батуте среди мальчиков и девочек в возрастной категории юниоров.

Азербайджан в первый день соревнований представляют Сельджан Магсудова, Рияд Аббасов и Михаил Малкин.

В XXVI Чемпионате Европы будут участвовать в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который будет длиться четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединит в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

Согласно формату соревнований чемпионатов Европы и мира, по которому в индивидуальной программе соревнования состоят из двух квалификационных раундов, в рамках чемпионата в индивидуальной программе до финалов также пройдут полуфиналы среди 24 гимнастов, показавших лучший результат в первом раунде.

Чемпионат Европы примечателен тем, что юниоры именно в Баку смогут завоевать лицензии на Юношеские Олимпийские игры 2018 года, а взрослые гимнасты - на Европейские игры 2019 года.

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