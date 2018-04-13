Португальские гимнасты:: В Баку лучшие условия для соревнований по батутной гимнастике - ФОТО

В Национальной арене гимнастики в Баку созданы лучшие условия для проведения соревнований по батутной гимнастике. Об этом сказал в пятницу Trend португальский гимнаст Диого Абреу, участвующий в XXVI Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и на акробатической дорожке, передает Day.Az.

"Я уже в четвертый раз приезжаю в Баку. И мне очень нравится здесь выступать. В Баку лучшие условия для проведения соревнований по батутной гимнастике. Каждое соревнование здесь проводится на очень высоком уровне", - сказал Абреу.

Гимнаст сказал, что остался доволен своим выступлением.

"Думаю, что я выступил очень хорошо. У меня была травма в начале марта, я восстанавливался, поэтому подготовка к чемпионату заняла меньше времени. Из-за этого пришлось немного снизить сложность элементов. Но в целом, считаю, что выступил достаточно хорошо, чтобы пройти в полуфиналы", - сказал Абреу.

Как в свою очередь отметил его партнер по команде Диого Ганчиньо, целью является завоевание медалей в первую очередь в командных соревнованиях.

"Мы только, что завершили свои выступления и сейчас будем готовиться к командным финалам вечером. Думаю, что мы сможем побороться за медали. На двух предыдущих чемпионатах Европы мы смогли этого добиться - надеюсь, что в этот раз мы тоже продемонстрируем хороший результат. Что касается лично своего выступления, то я им доволен. Было несколько мелких ошибок в начале, но это поправимо", - сказал Ганчиньо.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди взрослых, по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров, а также командные финалы по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров и по прыжкам на батуте среди взрослых.

Азербайджан во второй день соревнований представляют Илья Гришунин, Руслан Агамиров, Тофиг Алиев, Фарид Мустафаев, Эльнур Мамедов, Вероника Земляная, Светлана Макштарева и Сельджан Магсудова.

В XXVI Чемпионате Европы ожидается участие, в общей сложности, 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который будет длиться четыре дня на арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединит четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

Согласно формату соревнований чемпионатов Европы и мира, по которому в индивидуальной программе соревнования состоят из двух квалификационных раундов, в рамках Чемпионата в индивидуальной программе до финалов также пройдут полуфиналы среди 24 гимнастов, показавших лучший результат в первом раунде.

Чемпионат Европы примечателен тем, что юниоры именно в Баку смогут завоевать лицензии на Юношеские Олимпийские Игры 2018 года, а взрослые гимнасты - на Европейские Игры 2019 года.

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