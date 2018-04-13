Украинская гимнастка: На Чемпионате Европы в Баку высокая конкуренция

Впечатления от участия в XXVI Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке замечательные. Об этом сказала Trend в пятницу после выступления украинская спортсменка Диана Тувакбаева, передает Day.Az.

"Впечатления замечательные, зал очень хороший, атмосфера боевая и положительная, для спортсменов созданы все необходимые условия, все отлично организовано. Болельщики в зале замечательные, они так хорошо поддерживают. То же могу сказать и о командах других стран: даже если выступают не свои, все равно поддерживают. Это замечательно", - отметила Тувакбаева.

Украинская спортсменка также призналась, что очарована Баку. "Это мой первый визит в Азербайджан, для нашей команды провели экскурсию, мы побывали в Старом городе (прим. - Ичеришехер), нам рассказали о достопримечательностях и истории города", - добавила она.

Говоря о соперниках, Тувакбаева отметила, что все участники чемпионата - сильные, поэтому конкуренция очень высокая.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди взрослых, по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров, а также командные финалы по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров и по прыжкам на батуте среди взрослых.

Азербайджан во второй день соревнований представляют Илья Гришунин, Руслан Агамиров, Тофиг Алиев, Фарид Мустафаев, Эльнур Мамедов, Вероника Земляная, Светлана Макштарева и Сельджан Магсудова.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который продлится четыре дня на арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединит четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

Согласно формату соревнований чемпионатов Европы и мира, по которому в индивидуальной программе соревнования состоят из двух квалификационных раундов, в рамках чемпионата в индивидуальной программе до финалов также пройдут полуфиналы среди 24 гимнастов, показавших лучший результат в первом раунде.

Чемпионат Европы примечателен тем, что юниоры именно в Баку смогут завоевать лицензии на Юношеские Олимпийские игры 2018 года, а взрослые гимнасты - на Европейские игры 2019 года.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook