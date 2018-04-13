Лучшие моменты второго дня Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке - ФОТОРЕПОРТАЖ
13 апреля 2018 17:09 91
В пятницу в Баку проходит второй день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.
Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям лучшие моменты с чемпионата.
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