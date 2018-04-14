Украинский гимнаст: Организация Чемпионата Европы в Баку очень радует

Организация Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Баку на самом деле очень радует. Об этом сказал Trend в субботу украинский юниор Евгений Православный, передает Day.Az.

"Я впервые такое вижу. Мне нравится, во-первых, сам город Баку, во-вторых, то, как все организовано. Это очень классно, даже слов нет", - сказал гимнаст.

По его словам, это его первый крупный международный турнир.

"Но я наслышан, что в Баку всегда самая лучшая организация соревнований", - сказал батутист.

Он отметил, что не очень доволен своим выступлением и ожидал гораздо большего.

"Теперь видно, над чем работать дальше, есть план действий. К следующим международным стартам будем усердно трудиться. Очень сильно помогает поддержка зрителей, причем как с азербайджанской стороны, так и своей команды", - сказал украинский гимнаст.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики проходит третий день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят квалификационные соревнования синхронных пар по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров, финал среди мужских и женских команд в прыжках на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди взрослых, а также полуфиналы по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров.

Азербайджан в этот день соревнований представляют Илья Гришунин, Руслан Агамиров, Вероника Земляная, Светлана Макштарева и Сельджан Магсудова.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

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