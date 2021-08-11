https://news.day.az/tourism/1368693.html ЕС решил не возобновлять связанные с пандемией ограничения на поездки из США
ЕС решил не возобновлять связанные с пандемией ограничения на поездки из США
Евросоюз принял решение не возобновлять ограничения на въезд путешественников из США, несмотря на рост числа случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По их данным, в течение следующих двух недель в ЕС будут пристально следить за ситуацией, учитывая быстро меняющуюся эпидемиологическую обстановку.
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