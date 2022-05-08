В Израиле отменяют обязательный ПЦР-тест в аэропорту

Израиль с 20 мая отменяет обязательный ПЦР-тест в аэропорту при прибытии в страну, кроме того, иностранцам с 10 мая будет разрешено сдавать перед вылетом тест на антиген вместо ПЦР.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении минздрава еврейского государства.

"Пассажирам, приземляющимся в аэропорту Бен-Гурион с 20 мая 2022 года, больше не нужно будет проходить ПЦР-тест", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что решение принято в связи со снижением заболеваемости в стране и по итогам оценки ситуации с участием специалистов минздрава и сотрудников Управления аэропортов.

Кроме того, начиная с ближайшего вторника, 10 мая, иностранцам, вылетающим в Израиль, также будет разрешено перед посадкой в ​​самолет предъявить негативный результат тестирования на антиген вместо обязательного прежде ПЦР-теста. Ведомство отмечает, что туристы, выбравшие проверку на антиген, должны сделать ее в лаборатории за сутки до вылета в Израиль.