Иностранные туристы в восторге от Шахдага

Представители зарубежных туристических компаниий в рамках тура в Азербайджан посетили туристический комплекс Шахдаг, одноимённый отель, а также горнолыжный курорт Shahdag Mountain Resort. По итогам поездки туристы поделились своими впечатлениями.

Менеджер отдела продаж туристического агентства Sodis Travel Company (Россия) Анастасия Куква призналась, что до поездки об Азербайджане знала немного. "Общие стереотипы: вкусные бакинские помидоры, страна на Южном Кавказе. Важную роль в популяризации Азербайджана в качестве туристического направления сыграло Евровидение-2012 в Баку. Тогда я обратила внимание на очень разную и классную архитектуру (Flame Towers, красивая набережная. В плане ожидания были гостеприимство, вкусная еда. Буквально недавно общалась с подругой, которая родилась, выросла и закончила университет в Баку, С точки зрения работы знала, что в Азербайджане есть отель Chenot Palace в городе Габала, слышала про Шахдаг", - сказала она.

Сотрудница Sodis Travel Company отметила, что увиденное в Азербайджане повергло её в шок в самом хорошем смысле и степени.

"Я просто не ожидала, что мне настолько понравится. В нашем туре мы совместили горы, посетили Габалу, посмотрели на Каспийское море, увидели Баку. Даже уик-энд в Азербайджане можно провести просто классно. Даже если вылететь в четверг из Москвы в Баку и вернуться в воскресенье, то ты вернёшься зарядившись позитивом, немножко прибавившей в весе, но совершенно точно проведя время с пользой. Стоит подчеркнуть традиции, общение с людьми, которые в большинстве своём прекрасно говорят на русском языке, что немаловажно. И Азербайджан находится очень близко с Москвы. Можно покататься в горах, превосходно провести время. Баку запомнился для меня своим колоритом. Настолько мне понравился этот город, что я бы назвала его "Кавказский Париж или Кавказская Барселона". Плюс эта потрясающая набережная и те возможности, которые можно сделать в городе", - рассказала Анастасия Куква.

Путешественница отметила огромный потенциал сотрудничества между Азербайджаном и Россией в сфере туризма.

"Я говорю это не для красного словца, похвалить или польстить. Всё-таки я довольно-таки опытный путешественник и свою судьбу я связала с туризмом, где работаю более 20 лет. Соответственно, в моей копилке есть определённый багаж путешествий стран, континентов, поэтому мне есть с чем сравнить. Так вот, потенциал просто огромный. Особенно в связи со сложившейся ситуацией я искренне надеюсь, что интенсивный толчок и огромное количество людей сможет посетить прекрасный Азербайджан, увидеть всё своими глазами и испытать эмоции, которые мне удалось в ходе нашего тура испытать на личном опыте. Поразило в самой превосходной степени отношение правительства и Президента к своей стране. Хочется сказать Президенту Ильхаму Алиеву огромное спасибо, потому что он действительно делает всё для развития туризма в стране. Азербайджан может стать "Швейцарией на Кавказе". Сделать у себя прекрасный горнолыжный курорт, построить хороший номерной фонд на любой вкус, бюджет отелей, поддерживать русский язык для того, чтобы гости из России не чувствовали себя здесь неуютно и могли свободно изъясняться на том языке, на котором они говорят у себя в стране. Непродолжительный перелёт, возможность комбинировать и открывать для себя каждый раз разные места. В Азербайджане есть куча достопримечательностей, которые представляют из себя реальную историю, очень древнюю культуру и людей, которые поддерживают эту культуру и гордятся ею. Люди в Азербайджане очень вежливые, радужные, гостеприимные, отзывчивые. Если сейчас сложились такие обстоятельства, что мы не можем поехать в Европу и увидеть Париж, то мы можем приехать в Баку и увидеть маленький кусочек Парижа. Каждый найдёт в Азербайджане то, что близко его душе, откликнется в его сердце и обязательно вернётся домой наполненный желанием вернуться. В целом, посетить Азербайджан - это супер классная идея. Надеюсь вернуться сюда и не раз", - заключила она.

По мнению директора туристического агентства "Arex" (Израиль) Рустама Арипова, информации об Азербайджане пока еще недостаточно для организации настоящего туристического бума, которого Азербайджан несомненно заслуживает.

"Не только я, но и мои коллеги по туризму, были приятно удивлены разнообразием возможностей и глубиной потенциала этой страны. В Азербайджане есть практически все, что может заинтересовать туриста: отличная отельная база, природа, бесподобная кухня, от которой невозможно оторваться. Большим преимуществом является отсутствие языкового барьера для туристов из большинства стран. В Азербайджане вы легко найдете и русский язык и прекрасный уровень английского", - отметил он.

Однозначно есть что посмотреть и чем себя занять. Это богатейшая история и бережное отношение к объектам исторического наследия, считает директора турагентства "Arex".

"Очень хорошие возможности для организации оздоровительного туризма, туров гастрономических и MICE. Отдельно хотелось бы отметить уникальный в своем роде горнолыжный проект "Shahdag", который вызвал полный восторг у всех участников инфотура! Лично для меня участие в инфотуре раскрыло глаза на очень интересный туристический продукт, который несомненно будет пользоваться успехом при надлежащем уровне продвижения и информирования потенциальных туристов. Уверен, что потенциал этот будет раскрыт в ближайшие годы, так как я вижу и большие усилия со стороны государства, а также энтузиазм и вовлечённость работников сферы туризма, которые стараются выполнять свою работу на очень высоком уровне", - подытожил Рустам Арипов.

В свою очередь, начальник отдела продаж туристического агентства "Вояжтур" (Беларусь) Наталья Ююкина заявила, что перед поездкой в Азербайджан у неё были только сухие географические данные: где столица, каким морем омывается, численность населения, с какими странами граничит.

"Насколько совпали ожидания? Удивил Азербайджан своей многогранностью. Впечатлил невероятно гостеприимными местными жителями, разнообразной и очень вкусной кухней. Баку - современный, но одновременно сохранивший историю город, в который действительно влюбляешься. Горнолыжные курорты, экскурсионные маршруты - это тоже то, что для меня стало открытием", - призналась Наталья Ююкина.

Представитель "Вояжтур" видит огромный потенциал для сотрудничества Азербайджана с Республикой Беларусь в турсфере.

"У нас для этого всё есть: безвизовый въезд, прямое авиасообщение, рост интереса клиентов в посещении стран СНГ. Что необходимо сделать для роста туристического потока: продвижение Азербайджана как туристического направления в Республики Беларусь, упрощение ковидных ограничений", - резюмировала Наталья Ююкина.

Таким образом можно констатировать, что все члены делегации, недавно побывавшие в туристическом комплексе Шахдаг, одноимённом отеле и горнолыжном курорте, были в восторге и получили неизгладимое впечатление.