Стюардесса поставила точку в споре о качестве воды в самолетах

Стюардесса Virgin Australia Броди Капрон (Brodie Capron) поставила точку в споре о качестве воды в самолетах, заявив, что ее вполне безопасно пить. Как передает Day.Az, об этом бортпроводница рассказала в своих соцсетях, передает Daily Mail.

"Вода на борту чистая и отфильтрованная", - заключила она.

Капрон отметила, что пассажиры часто задают одни и те же вопросы, большая часть которых касается качества воды. Многие из них берут на борт купленные в аэропорту запечатанные бутылки, отметила член летного состава.