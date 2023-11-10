В Казахстане вступил в силу безвизовый режим с Китаем

Казахстанско-китайское межправительственное соглашение о взаимном освобождении от визовых требований с пятницы вступило в силу. Документ был подписан 17 мая 2023 года в городе Сиане в ходе государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее в МИД Казахстана поясняли, что граждане двух стран с 10 ноября освобождаются от визовых требований при осуществлении частных, туристических и деловых поездок, лечении, международных перевозках и транзите. При этом срок пребывания на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.

В случае необходимости пребывания граждан более 30 дней требуется заранее оформить въездную визу соответствующей категории. При этом, как отмечали во внешнеполитическом ведомстве Казахстана, безвизовый режим не дает права на трудоустройство, учебу и миссионерскую деятельность.

В пятницу пресс-служба казахстанского МИД сообщила, что соглашение не распространяется на посещение территории специальных административных районов КНР - Гонконг и Макао. "Граждане Казахстана могут посещать Гонконг без виз на срок, не превышающий 14 дней, для посещения Макао нужно оформить визу", - пояснили в министерстве.

Согласно его данным, казахстанцы могут посещать без визы 34 страны, включая Россию.