В Азербайджане строго предупредили отели
Трансляция наружной рекламы отелей, которые неправильно обозначили звездную категорию, будет прекращена.
Об этом в понедельник Day.Az сообщили в Государственном агентстве по туризму.
Было отмечено, что в рамках совместного сотрудничества Государственного рекламного агентства Азербайджанской Республики и Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики были проведены обсуждения об отелях, которые неправильно указывают звездный рейтинг в рекламе на открытом воздухе, и средствах размещения, не относящихся к отелям.
Установлено, что ряд отелей без соответствующего сертификата осуществляет продажу, указывая более высокую звездную категорию, также ряд средств размещения, не отвечающих требованиям, указанным в законе Азербайджанской Республики "О туризме", нарушают права потребителей, пользуясь названием "отель".
В целях недопущения обмана и дезинформации потребителей, обеспечения защиты их прав и законных интересов принято решение о прекращении показа наружной рекламы отелей, неправильно обозначающих звездную категорию.
На встрече с участием руководящего состава обеих структур был проведен обмен мнениями о предстоящей работе в этом направлении.
Было отмечено, что, как указано в законе Азербайджанской Республики "О рекламе", реклама должна стимулировать выбор потребителей, не вводить их в заблуждение.
На заседании было подчеркнуто, что Государственное агентство по туризму завершило процесс присвоения звездных категорий и сертификации отелей в Баку, Абшероне и Сумгайыте.
Было подчеркнуто, что для получения разрешения на размещение рекламы на открытом пространстве владельцы отелей должны представить в Государственное рекламное агентство свои сертификаты о предоставлении им статуса "отелей", полученных в соответствии с законодательством о звездной категории.
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