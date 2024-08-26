В Азербайджане строго предупредили отели

Трансляция наружной рекламы отелей, которые неправильно обозначили звездную категорию, будет прекращена.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в Государственном агентстве по туризму.

Было отмечено, что в рамках совместного сотрудничества Государственного рекламного агентства Азербайджанской Республики и Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики были проведены обсуждения об отелях, которые неправильно указывают звездный рейтинг в рекламе на открытом воздухе, и средствах размещения, не относящихся к отелям.

Установлено, что ряд отелей без соответствующего сертификата осуществляет продажу, указывая более высокую звездную категорию, также ряд средств размещения, не отвечающих требованиям, указанным в законе Азербайджанской Республики "О туризме", нарушают права потребителей, пользуясь названием "отель".

В целях недопущения обмана и дезинформации потребителей, обеспечения защиты их прав и законных интересов принято решение о прекращении показа наружной рекламы отелей, неправильно обозначающих звездную категорию.

На встрече с участием руководящего состава обеих структур был проведен обмен мнениями о предстоящей работе в этом направлении.

Было отмечено, что, как указано в законе Азербайджанской Республики "О рекламе", реклама должна стимулировать выбор потребителей, не вводить их в заблуждение.

На заседании было подчеркнуто, что Государственное агентство по туризму завершило процесс присвоения звездных категорий и сертификации отелей в Баку, Абшероне и Сумгайыте.

Было подчеркнуто, что для получения разрешения на размещение рекламы на открытом пространстве владельцы отелей должны представить в Государственное рекламное агентство свои сертификаты о предоставлении им статуса "отелей", полученных в соответствии с законодательством о звездной категории.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!