Богатейший человек мира за день увеличил состояние на $9 млрд

Состояние самого богатого человека планеты, по версии журнала Forbes, главы Amazon Джеффа Безоса выросло за пятницу на девять миллиардов долларов после публикации квартальной отчетности компании, следует из рейтинга издания.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, по итогам торгов пятницы акции онлайн-ретейлера подорожали на 3,6 процента до 1572,6 доллара за акцию. Состояние Безоса достигло после этого 130,2 миллиарда долларов, увеличившись на семь процентов. Бизнесмену принадлежит 16 процентов акций компании Amazon, основателем которой он является, и примерно 95 процентов его состояния зависит от стоимости ценных бумаг интернет-гиганта.

При этом в ходе торгов пятницы состояние Безоса достигало 132 миллиардов долларов, что немного ниже рекордно высокой отметки показателя в 132,1 миллиарда долларов 12 марта 2018 года. В конце марта его состояние снижалось на фоне падения стоимости акций Amazon после сообщений в СМИ о намерениях президента США Дональда Трампа добиться ужесточения налогового режима в отношении компании. Однако уже в апреле ситуация стала налаживаться.

Стоимость ценных бумаг Amazon резко выросла после того, как компания сообщила, что чистая прибыль по итогам первого квартала 2018 года увеличилась в 2,25 раза в годовом выражении и достигла 1,629 миллиарда долларов.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ретейлеров. Помимо США компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. По состоянию на 31 марта 2018 года штат компании составил 563,1 тысячи человек, увеличившись в 1,6 раза в годовом выражении.

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