Самые безумные научные эксперименты в истории

Науке человечество обязано многим, однако не все открытия давались легко. Иногда ученые шли на жуткие и безумные вещи, чтобы найти доказательства своим теориям и предположениям. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о самых безумных из этих экспериментов.

Антибиотики

В 1996 году один из штатов Нигерии накрыла эпидемия менингита, и тогда базирующаяся в США компания Pfizer решила испытать антибиотик Trovan, который принимали не менее 200 детей. В итоге от препарата скончались порядка 50 подростков, многие также страдали от слепоты, паралича и других сбоев. Хотя свою вину производитель отрицал, его все же обязали выплатить 75 млн долларов.

Гибрид

Илья Иванов, ученый из СССР, имел навязчивое желание создать существо, которое окажется гибридом человека и обезьяны. Притом власть инициативу поддерживала. Исследователю удалось добиться того, чтобы пару человек оплодотворили самку шимпанзе, однако, поскольку проводили эксперимент вне Союза, по пути "домой" все 13 самок погибли. Остается неизвестным, сумел ли Иванов достичь успеха в своей работе.

Овсянка

Занимающаяся производством круп компания Quaker Oats в 1940-е при поддержке Массачусетского технологического университета организовала ряд исследований в надежде установить, каким образом по организму человека перемещаются питательные вещества. Собрав порядка 100 детей-сирот, некоторые из которых имели психрасстройства, ученые кормили их овсянкой, куда добавлялся кальций и радиоактивное железо. На фирму подали в суд, а размер компенсации составил менее 2 млн долларов.

Гонорея

В XIX столетии ученые вели спор, возможно ли распространение гонореи неполовым путем. Эксперт Генри Хайман решил пропустить этап экспериментов на мышах, перейдя сразу к людям. К себе в лабораторию он взял двух "дефектных" детей возрастом четыре и 16 лет. Обоим "добровольцам" был введен вирус гонореи, но загвоздка заключалась в том, что в тот период не знали, каким образом лечить болезнь.

Живая "игрушка"

Группа ученых из Нью-Йорка создала крыс с дистанционным управлением. В частности, грызунам в головной мозг оказались имплантированы электроды. Посредством удаленного воздействия на микропроцессор авторам работы удавалось посылать электрический импульс, что позволяло имитировать прикосновение к осязательным волоскам. Благодаря этому можно было вынудить крыс сменить направление. В случае "правильной" реакции поощряли подопытных импульсом в центр удовольствия. Таким образом грызунов даже можно было заставить преодолевать препятствия.

Желтая лихорадка

Врач из США Стабинс Фирс был настолько убежден, что желтая лихорадка не является инфекционным заболеванием, что шел на отчаянные меры ради доказательства своей теории. Среди его мер имелось проживание непосредственно среди больных, а еще он пил их рвоту и даже втирал ее в надрезы, подвергая свой организм инфекции.

MK-Ultra

Дональд Камерон имел убежденность, что сумел придумать лекарство для борьбы с шизофренией. Его метод был построен на "перепрограммировании" мозга больного новыми моделями мышления. В рамках экспериментов, проводившихся в период 1950-60-х гг, имеющих проблемы с психикой пациентов привязывали к кроватям, накачивая несчастных седативными препаратами и барбитуратами. В это же время их заставляли прослушивать многократно повторяющиеся звуки или команды. Финансировало проект ЦРУ, признав его в итоге провальным.

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