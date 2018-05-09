Открытие израильских ученых поможет предотвратить внезапную младенческую смерть - ПОДРОБНОСТИ

Недавнее открытие израильских ученых может иметь серьезные последствия для профилактики синдрома внезапной младенческой смерти, а также апноэ, кратковременной остановки дыхания во сне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на MixStuff, ученые заявляют, что им удалось обнаружить причину, по которой люди во сне иногда пробуждаются на короткое время. Это открытие может иметь серьезные последствия для профилактики синдрома внезапной младенческой смерти и апноэ, кратковременной остановки дыхания во сне.

Исследование, результаты которого недавно были опубликованы в журнале Science Advances, было посвящено так называемым микропробуждениям, то есть моментам, когда человек подсознательно просыпается на период от нескольких секунд до минуты. Ученым удалось обнаружить связь между этими периодами и активностью нейронов в головном мозге.

"В прошлом велись большие дебаты о том, почему во сне у людей довольно часто происходят такие микропробуждения, - сказал один из авторов, Ронни Бартч из израильского университета Бар-Илан в интервью IFLScience. - Мы выдвинули гипотезу, согласно которой пробуждение во время сна вызвано феноменом нейронного шума в головном мозге".

Нейронный шум - это активность наших нейронов мозга в состоянии покоя. Исследователи обнаружили, что случайный нейронный шум способен доводить возбуждение нейронов, отвечающих за пробуждение, до отметки выше определенного уровня, хотя и на очень короткий период. В результате у каждого человека происходит несколько таких микропробуждений во время ночного сна.

"Микропробуждения могут длиться от одной секунды до минуты, - сказал Бартч. - Обычно они бывают очень краковременными, и человек не помнит о них, когда просыпается утром. Проблема в том, что если они длятся слишком долго, мы начинаем просыпаться, и дальше с нами происходят разные вещи".

Любопытно, что этот эффект впервые был обнаружен не у людей, а у рыбок данио-рерио. Хотя это может показаться немного странным, данио-рерио, как известно, являются эктотермами, то есть они поддерживают температуру своего тела на уровне окружающей среды.

"Это очень похоже на поведение новорожденных младенцев, которые также проявляют свойство эктотермии, - сказала руководитель исследования Хила Двир из того же университета Бар-Илана. - Что касается микропробуждений, у рыбок данио-рерио они происходят очень похоже на то, как это бывает у людей".

Самое главное во всей этой истории - роль, которую играет температура для младенцев. Существует линейная зависимость: более высокие температуры с большей вероятностью уменьшают количество нейронных шумов, что приводит к сокращению числа микропробуждений во сне. И напротив, более низкие температуры вызывают учащение этих пробуждений.

И это важно, поскольку результаты исследования могут иметь серьезные последствия для понимания синдрома внезапной младенческой смерти и остановки дыхания во сне. Если младенец спит в более теплой комнате, он с большей вероятностью избежит неприятных инцидентов. Например, его голова не окажется полностью закрытой одеялом, что может привести к гипоксии, то есть недостатку кислорода в мозге. При более низкой температуре сон младенца может быть менее крепким, другими словами, он более восприимчив к раздражителям.

Результатом исследования может стать появление нового поколения снотворных препаратов, а именно медикаментов, направленных на снижение нейронного шума и улучшение качества сна у взрослых людей. Кроме того, можно будет создать лекарства, которые, напротив, усиливают нейронный шум и могут помочь снизить риск таких опасных явлений как синдром внезапной младенческой смерти и апноэ во сне.

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