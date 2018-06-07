Медики назвали песню, которая может спасти жизнь - ВИДЕО

Ученые из Барселонского университета Испании нашли песню, ритм которой подойдет под выполнение непрямого массажа сердца, передает Day.Az со ссылкой на utro.ru.

В исследовании участвовали 164 студента. Их разделили на 3 группы. Первая делала компрессию грудной клетки под звук метронома, вторая - под песню Macarena группы Los Del Rio, а третья - контрольная.

Оказалось, что лучше всего с задачей справились участники первой группы. В 90% случаев они выдержали правильный темп в 100-120 нажатий в минуту. При этом те, кто слушал испанскую песню, также с точностью в 74% сделали верный массаж сердца. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Science Alert.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

