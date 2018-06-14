Рассекречены документы КГБ: авария на Чернобыльской станции не была случайной - ФОТО

26 апреля 1986 года мир потрясла крупнейшая катастрофа за всю историю атомной энергетики, плоды которой мы пожинаем до сих пор, - взрыв на Чернобыльской АЭС. Официальной причиной произошедшего стал разрыв труб в системе охлаждения.

После реакции воды с цирконием выделилось большое количество водорода, что и привело к катастрофе. Но оказалось, что спустя столько лет в этой страшной истории еще не всё до конца понятно.

В СБУ рассекретили документы об аварии на Чернобыльской АЭС, которые проливают свет на то, что на самом деле произошло 32 года назад, сообщает Day.Az со ссылкой на ofigenno.com.

Директор отраслевого государственного архива СБУ Андрей Когут рассказал: "Первый документ у нас датирован 1973 годом. Это докладная записка о нарушении норм при строительстве ЧАЭС. Следующие документы также касаются нарушений и проблем, которые возникали здесь во время строительства".

Как оказалось, во время строительства станции были допущены фатальные ошибки, которые не могли не привести к аварии. До 1986 года там было зафиксировано множество нарушений и неисправностей, о чём свидетельствуют докладные записки.

Андрей Когут добавил: "То, что отражено в этих докладных, объясняет, почему в 1986 году перекрытие не выдержало. Прежде всего речь идет о проблемах с самой конструкцией. Это была одна из первых АЭС, которые строились по блочной системе, то есть каркас реактора был не полностью изготовлен из бетона. Бетон был ненадлежащего качества, заливался не так, как предполагали технические нормы, были трещины и пробелы между различными блоками".

Именно несоблюдение норм строительства привело к тому, что во время аварии ненадежное перекрытие рухнуло внутрь. Об этом КГБ сообщил в Центральный комитет Коммунистической партии.

Второй блок рассекреченных документов касается самой аварии. Из них стало известно, как передавались известия о взрыве, о том, что возле Киева в то время обнаружили машину с большим радиоактивным фоном, и о фонивших радиацией костюмах детей, которые принимали участие в первомайской демонстрации.

Грустно осознавать, но эта катастрофа стала следствием разгильдяйства всех звеньев коммунистического режима. И за это наплевательское к человеческим жизням отношение мы заплатили слишком высокую цену.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook