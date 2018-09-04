Он хотел ограбить маленькую девочку - но оказалось, что та владеет кунг-фу - ВИДЕО

Вот на какие секции нужно записывать детей!

То, как эта девочка отреагировала на разбойное нападение посреди бела дня, ошеломило весь Интернет, пишет Feedy TV.

Несчастный грабитель встретил свою карму, когда наткнулся на этого мастера боевых искусств в обличье простой школьницы!

Девочка насторожилась, когда услышала странный шум - это вор вырвал сумку у женщины прямо на глазах у всех, передает Day.Az со ссылкой на lifter.com.ua.

Она не медлила: школьница сразу схватила первую попавшуюся палку в руки и показала грабителю, что так делать нельзя!

Владелица сумочки застыла в шоке - и не странно, не каждый день такое увидишь!

И заключающий "аккорд" - девочка сбила вора с ног и, похоже, теперь он поменяет вид деятельности.

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