Интересные факты о съемках фильма "Жестокий романс"

Мы никогда не узнали бы, что такое "Жестокий романс", если бы не случай.

Как признавался позже режиссер фильма Эльдар Рязанов, пьеса Островского, которая легла в основу сценария, "не находилась в русле его режиссерских интересов". И если бы однажды на даче жена не порекомендовала прочитать ее, зрители не увидели бы эту экранизацию, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Название пришло почти сразу, Рязанову хотелось, чтоты в фильме звучало много романсов, один из них - "Любовь - волшебная страна" - он написал сам. Все романсы в фильме исполнила Валентина Пономарева, однако ее имя не было упомянуто в титрах, за что певица очень обиделась на режиссера.

Желание снимать появилось сразу же, и первым делом режиссер заручился поддержкой Андрея Мягкова и Никиты Михалкова, которых он видел в главных ролях. Им он так и сообщил, что без них снимать не будет. Конечно, услышать такое от режиссера очень лестно любому актеру, и каждый из них ответил согласием.

Сложнее было с главной женской ролью, в Ларисе Гузеевой режиссер сомневался. На пробы она заявилась в рваных джинсах и и с прической в стиле хиппи, от образа нежной и наивной героини-бесприданницы в ней не было ничего. Но Михалков и Мягков убедили Рязанова, да и режиссеру хотелось открыть новое имя, как это было в случае с Людмилой Гурченко и Ларисой Голубкиной. Съемки первых эпизодов с начинающей актрисой проходили тяжело, не все получалось сразу, но к финалу работать с ней стало заметно легче.

Андрей Мягков чуть не погиб во время съемок одной из финальных сцен, он слишком близко подплыл к колёсному буксиру "Самара", лодка взлетела на воздух и разлетелась в щепки, а актера затянуло в воронку. По словам Андрея Мягкова, в этот момент он думал о жене и о том, что в его смерти несправедливо обвинят съемочную группу. Но, к счастью, он всплыл и смог продолжить съемки. Кстати, туман в тот день был самый настоящий, пришлось даже изменить производственный план и поменять съемочные дни местами.

Во время съемок не обходилось и без застолий с цыганскими песнями и плясками. Однажды местные жители даже вызвали милицию, чтобы утихомирить расшумевшихся артистов, но милиционеры и сами присоединились к общему веселью.

Когда всей съемочной группе задержали зарплату и стало не хватать денег на еду, Никита Михалков, у которого была охотничья лицензия, добыл медведя в лесу и кормил всю съемочную группу медвежатиной целую неделю.

Критика встретила фильм более чем прохладно, рецензии выходили разгромные, тем не менее по результатам опроса читателей журнала "Советский экран" фильм был признан лучшим в 1985 году, а Никита Михалков стал лучшим актером. В том же году фильм получил "Золотого павлина" на международном кинофестивале в Дели.

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