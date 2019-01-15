7 причин принимать рыбий жир

Рыба очень полезна для здоровья, это источник белка и полезных жиров. Употребление рыбы - это отличный способ поддерживать здоровье и красоту фигуры, хорошее состояние кожи, волос и ногтей. Однако, не все употребляют рыбу в достаточных количествах, многие люди принципиально не едят рыбу, так как не переносят ее запах и вкус. Для тех, кто не употребляет рыбу в достаточных количествах или не ест ее в принципе, необходимо принимать рыбий жир в виде добавок. Прошли те времена, когда рыбий жир пили в жидком виде, теперь он выпускается в капсулах. Day.Az со ссылкой на fiteria.ru представляет главные преимущества приема рыбьего жира.

Защита от плохой экологии

Любой городской житель вынужден ежедневно сталкиваться с плохой экологией, мы дышим грязным воздухом и нечего не можем с этим поделать. Недавние исследования показали, что регулярное употребление рыбьего жира предотвращает неблагоприятные последствия плохой экологии для сердечно-сосудистой системы.

Облегчение синдромов остеоартроза

Ежедневный прием рыбьего жира в добавках снижает проявление симптомов остеоартроза, снижает воспалительные процессы в суставах и купирует боль в области колен и других суставах.

Предотвращение преждевременного старения

Преждевременное старение приходит со стрессами, вредной едой, плохой экологией, оно отражается на всем теле, это особенно заметно в изменениях на коже. Но если употреблять по две порции лосося каждую неделю или ежедневно принимать рыбий жир в капсулах, то преждевременное старение будет остановлено.

В качественном рыбьем жире присутствует высокое количество омега-3 жирных кислот, они необходимы для поддержания молодости кожи.

Ускорение сжигания жира

При регулярном употреблении рыбьего жира тело начинает быстрее сжигать собственные жировые запасы. Это одна из необходимых мер для содействия здоровому похудению.

Улучшение работы головного мозга и памяти

Добавка в рацион рыбьего жира отлично помогает работе головного мозга и улучшает навык памяти. Исследования показали, что рыбий жир способен предотвращать болезнь Альцгеймера.

Защита от потери мышц

Многие заболевания вызывают потерю веса, в том числе и мышечной массы, вместе с мышцами организм теряет свой метаболический и силовой потенциал. Если ты теряешь мышечную массу, то сохранить ее поможет регулярный прием рыбьего жира.

Увеличение плотности костной ткани

Рыбий жир улучшает состояние костной ткани в краткосрочной и долгосрочной перспективе, он помогает сохранить нормальную плотность костной ткани даже в пожилом возрасте. Действие рыбьего жира способствует сохранению минерального состава костей.

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