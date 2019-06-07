Портрет Николая Васильевича Гоголя висит почти в каждом кабинете литературы. И по сей день даже для тех, кто давно закончил школу, не составит труда вспомнить лицо великого писателя. Однако существует мнение, что Гоголь в реальной жизни разительно отличался от того Гоголя, которого изображали художники.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, писатель был крайне недоволен своей внешностью, в особенности - носом. Неслучайно одна из его повестей так и называется "Нос". По причине острой неприязни к этой части тела, Гоголь регулярно просил художников делать его меньше хотя бы на картинах. Из-за такой художественной ринопластики моментально изменялся и весь облик писателя.

Кроме того, можно заметить, что художники почти не изображали Николая Васильевича в полный рост. Очевидно, это было связано с тем, что и своим телосложением писатель не мог похвастаться. По воспоминаниям поэта Михаила Логинова, Гоголь был худощав, маленького роста, с плохой осанкой и кривыми ногами.

Сестра писателя Ольга Головня подтверждает слова Логинова, опровергая лишь тот факт, что ее брат страдал худобой. Помимо этого Ольга подчеркивает, что у Гоголя было круглое румяное лицо, хотя на портретах оно выглядит вытянутым и довольно болезненным.

Выяснить, кто же, описывая внешность поэта, был наиболее близок к правде, можно, взглянув на его единственное прижизненное фото. Гоголя удалось запечатлеть фотографу Сергею Левицкому в 1845-м, когда писатель уже жил в Риме.

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