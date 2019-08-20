Случается ли вам, работая над какой-то важной задачей, делать небольшой "перерывчик на смартфон" - соцсети почитать, в игру поиграть? Некоторые даже считают, что это помогает переключить мозг и лучше справиться с работой. На самом деле - нет.

Исследователи из Университета Ратгера в США, о работе которых пишет Eurekalert, давали группе испытуемых студентов сложные наборы задачек на отгадывание слов. Часть из них трудилась без перерыва вообще, другие могли сделать паузу, используя компьютер или рисуя что-то на бумаге, третьим разрешали использовать смартфон, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В итоге третья группа тратила на работу на 19% больше времени и оставляла нерешёнными на 22% больше задач, чем те, кто не касался смартфона во время перерыва. Хуже (но не намного хуже) справлялись только те, кто не делал перерывов вообще.

"Люди всё чаще используют смартфон во время выполнения задач или между задачами, - говорит соавтор исследования Терри Курцберг. - Важно осознавать, чем мы расплачиваемся, хватаясь за гаджет каждую свободную минуту. Нам кажется, что никакой разницы с обычным перерывом нет, но на самом деле смартфон может снижать уровень концентрации, мешая выполнять задачи сосредоточенно".

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