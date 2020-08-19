В Японии появились прозрачные туалеты

В столице Японии Токио появились прозрачные туалеты. Они сделаны из умного стекла, которое перестает быть прозрачным, когда в кабинку заходит человек. Необычные туалеты появились в столичном районе Сибуя в рамках проекта Tokyo Toilet Project, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Они сделаны из полностью прозрачного цветного материала, который называется "умным" стеклом. Такие общественные туалеты работают по простому принципу - когда человек заходит внутрь кабинки, то стекло затемняется и перестает быть прозрачным. Помимо своей основной функции, высокотехнологичные туалеты работают еще и как фонари. В темное время суток их подсветка освещает дорожки в парках.

Автором проекта выступил фонд Nippon Foundation, а идея прозрачных туалетов принадлежит японскому архитектору Сигэру Бану (Shigeru Ban). В фонде заявили, что они хотят сломать стереотипы об общественных туалетах, которые ошибочно считают "грязными и вонючими". Прозрачные модели решают сразу две проблемы - сквозь стекло видно, чисто ли внутри и занята ли кабинка.