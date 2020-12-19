Стивен Хокинг рассчитал дату гибели Вселенной

Физик-теоретик Стивен Хокинг стал первым ученым, который изложил теорию космологии, основанную на квантовой механике и общей теории относительности Эйнштейна. Кроме того, он до самой своей смерти работал над вопросом о дальнейшей судьбе Вселенной и даже определил примерную дату ее гибели.

"Что изначально вызвало расширение Вселенной? Когда мы сможем ответить на этот вопрос и понять Большой взрыв, мы также узнаем судьбу Вселенной", - сказал физик.

По его словам, ключом к разгадке является темная энергия. Эта таинственная форма энергии раздвигает само пространство, даже несмотря на действие гравитации. Ученый не исключал, что именно она дала толчок, который заставил Вселенную расширяться. "Несомненно, судьба Вселенной зависит от того, как поведет себя эта темная энергия", - говорил он.

Согласно расчетам, она заставляет скорость расширения Вселенной увеличиваться, а не уменьшаться, что ставит под сомнение теорию Большого взрыва, передает Day.Az со ссылкой на Express. "Если она замедляется, тогда гравитация может взять верх, и примерно через 20 млрд лет Вселенная начнет сжиматься и все вернется туда, откуда началось", - сказал Хокинг.

Этот процесс ученые называют Большое сжатие. "Однако я думаю, более вероятно, что темная энергия будет вечным двигателем расширения Вселенной", - добавил он.

Физик предположил, что со временем все небесные тела разлетятся так далеко друг от друга, что Вселенная станет холодной и темной. Поэтому, скорее всего, ее ждет Большое охлаждение, а не сжатие.

"Будет ли это концом нашей жизни? Или до этого мы поймем, как попасть в новую вселенную? Я думаю, что это мы узнаем только после того, как поймем, почему Вселенная вообще существует", - сказал ученый.