Британка Шерри Тернер (Sherri Turner) рассказала, как ей удалось сохранить теплые воспоминания об умершей матери с помощью Google-карт. Она нашла на панорамах старую фотографию дома, в одной из комнат которого был включен свет. История девушки, описанная на ее странице в Twitter, растрогала пользователей сети и довела некоторых подписчиков до слез, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Тернер написала, что снимок дома ее матери на Google-картах был сделан в мае 2009 года. В тот момент женщина еще была жива, и дочь навещала ее каждые несколько месяцев.

"Не было ни пандемии, ни других смертей, ни пока не обнаруженных болезней. И я не знала, насколько это было идеально. И даже если бы я могла, я бы не вернулась назад, чтобы рассказать себе, потому что иногда лучше не знать", - поделилась автор поста.

Девушка добавила, что сделала скриншот памятного для нее места на карте, потому что однажды мимо дома снова проедет фургон Google и сделает новые фотографии местности. Но на этих снимках в спальне ее матери уже не будет гореть свет, отметила она.

Пользователей Twitter опечалила история Тернер. "Это было так трогательно", - написал один из них. Другой добавил, что невольно разрыдался, прочитав твиты британки о ее детских воспоминаниях.

"После того, как моя бабушка умерла (прошло уже много лет), я совершил ошибку, взглянув на рекламное объявление о продаже ее дома. Я тогда заплакал, потому что это был ее дом - дом, который я так часто посещал в детстве, но который теперь пуст и холоден", - объяснил мужчина.