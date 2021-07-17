Самую старую в мире бутылку виски продали на аукционе за несколько миллионов

В США продали на аукционе бутылку виски, считающуюся самой старой в мире. Она ушла с молотка за 137,5 тысячи долларов (10,2 миллиона рублей). Об этом сообщает журнал Food&Wine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперты ожидали, что выручка от продажи бутылки Old Ingledew составит от 20 до 40 тысяч долларов (от 1,4 до 2,9 миллиона рублей), однако во время торгов стоимость лота в несколько раз превысила их оценку.

Считается, что проданный виски был разлит около 250 лет назад в американском городе Лаграндж, штат Джорджия. В 1902 году обладателем старейшей бутылки стал знаменитый финансист Джон Пирпонт Морган-старший (John Pierpont Morgan Sr.).

По словам Джозефа Хаймана (Joseph Hyman), эксперта по редким алкогольным напиткам американского аукционного дома Skinner, в один из визитов в Джорджию Морган-старший купил три бутылки Old Ingledew общей стоимостью около 7,6 тысячи долларов (с учетом инфляции эта сумма соответствует 17,8 миллиона рублей).

Виски хранился в его погребе, пока в начале 1940-х сын финансиста не отдал его в подарок. "Самая старая из известных бутылок виски" досталась политику Джеймсу Бирнсу (James Byrnes), а две другие получили Франклин Рузвельт и Гарри Трумэн, 32-й и 33-й президенты США.

Позднее Бирнс передарил бутылку близкому другу и соседу Фрэнсису Дрейку (Francis Drake), семья которого хранила ее на протяжении трех поколений.