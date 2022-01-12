2021-й год оказался одним из самых жарких в истории

Ученые Службы изменения климата Copernicus опубликовали новые данные, согласно которым 2021-й оказался одним из семи самых теплых годов за всю историю наблюдения. При этом прошлый год наряду с 2015-м и 2018-м является самым холодным среди семерки рекордсменов. Об этом сообщает издание EU Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно спутниковым наблюдениям, концентрация парниковых газов в 2021 году продолжила расти и достигла годового среднего значения 414 частей на миллион для углекислого газа и 1876 на миллиард для метана. Выбросы углерода в атмосферу из-за лесных пожаров составили 1850 миллионов тонн, что выше чем в 2020 году, однако с 2003 года намечается тенденция к снижению этого показателя.

Среднегодовая температура была на 0,3 градуса Цельсия выше температуры базисного периода 1991-2020 годов и на 1,1-1,2 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня 1850-1900 годов. Хотя первые пять месяцев характеризовались относительно низкими температурами, в период с июня по октябрь показатели вошли в четверку самых жарких за всю историю наблюдений. В 2021 году в нескольких регионах Северной Америки наблюдались большие температурные аномалии.

Кроме того, летом 2021 года в Европе произошло несколько экстремальных явлений со значительными последствиями. В июле в западно-центральной Европе выпали очень сильные дожди, что привело к сильным наводнениям. В июле и августе в Средиземноморском регионе наблюдалась волна тепла, при этом высокие температуры особенно затронули Грецию, Испанию и Италию. И в Европе, и в США возникли масштабные лесные пожары.