Ученые нашли способ уничтожить токсичные «вечные химикаты», заполонившие мир

Исследователи показали, что смесь мыла и растворителя ДМСО может разрушить пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС), известные как "вечные химикаты". Как передает Day.Az, о разработке сообщает Science.

Два года назад исследователи из Агентства по охране окружающей среды США поместили образец ПФАС в обычный растворитель (ДМСО) для изучения токсичности, но вещество начало разлагаться. Новое исследование основано на этом наблюдении. Ученые из Северо-Западного университета изучили различные смеси, содержащие ДМСО. Наибольшую эффективность показала смесь ДМСО и гидроксида натрия, обычного компонента мыла, при нагревании до температуры кипения.

Этот метод работает с примерно 40% ПФАС. Теперь его предстоит проверить на больших объемах. Те соединения, разрушение которых изучили химики, используются в пенах для пожаротушения и производстве антипригарных покрытий.

ПФАС известны как "вечные химикаты", поскольку они могут оставаться в окружающей среде в течение десятилетий. Недавно их обнаружили даже в дождевой воде на Тибетском нагорье в количествах, значительно превышающих безопасные. Новый метод позволит дешево и безопасно очистить планету от потенциально токсичных и канцерогенных веществ.