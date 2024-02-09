Одна из мощнейших вспышек за последние пять лет произошла на Солнце

9 февраля на Солнце произошла вспышка, считающаяся одной из крупнейших за последние пять лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ей присвоили рейтинг Х3.3. Сама вспышка длилась с 15:53 до 16:32 по московскому времени. В последний раз явление такой силы было зафиксировано в 2017 году.

"Несмотря на мощность, влияние события на нашу планету практически исключено", - уточнили ученые.

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