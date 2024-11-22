https://news.day.az/unusual/1709828.html Женщина выбрала любимые цифры в лотерее и выиграла 180 тыс. В США жительница Вашингтона выиграла 180 тысяч долларов, купив 18 лотерейных билетов. Как сообщает издание UPI, женщина выбрала комбинацию чисел, которые имеют для неё особое значение - дату рождения и важный момент, когда она получила второй шанс в жизни.
Женщина выбрала любимые цифры в лотерее и выиграла 180 тыс.
В США жительница Вашингтона выиграла 180 тысяч долларов, купив 18 лотерейных билетов.
Как сообщает издание UPI, женщина выбрала комбинацию чисел, которые имеют для неё особое значение - дату рождения и важный момент, когда она получила второй шанс в жизни.
Победительница поделилась, что планирует разделить выигрыш между родственниками, проживающими в США и на Филиппинах. Эта история ещё раз доказывает, что иногда любимые числа действительно приносят удачу.
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