Женщина выбрала любимые цифры в лотерее и выиграла 180 тыс.

В США жительница Вашингтона выиграла 180 тысяч долларов, купив 18 лотерейных билетов.

Как сообщает издание UPI, женщина выбрала комбинацию чисел, которые имеют для неё особое значение - дату рождения и важный момент, когда она получила второй шанс в жизни.

Победительница поделилась, что планирует разделить выигрыш между родственниками, проживающими в США и на Филиппинах. Эта история ещё раз доказывает, что иногда любимые числа действительно приносят удачу.