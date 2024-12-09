Ученые раскрыли многолетнюю тайну рыжих котов

Американские генетики из Стэнфордского университета обнаружили причину появления рыжей шерсти у домашних кошек. За такую окраску отвечает особый ген, который не могли определить около 60 лет.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в научном журнале Science.

По словам авторов открытия, генетический источник специфического окраса так долго не могли определить из-за его дефектной природы, связанной с отсутствием сегмента ДНК в части кошачьего генома.

Специалисты выяснили, что клетки кожи кошек, на которых растет рыжая шерсть, экспрессируют в 13 раз больше РНК гена Arhgap36 по сравнению с участками без рыжего меха.

Ожидая, что белок-кодирующая часть сверхпродуктивного гена Arhgap36 подверглась мутации, исследователи с удивлением обнаружили, что предшествующая ей последовательность содержала делецию (перестроенную хромосому), предположительно влияющую на остальную экспрессию гена.

Делеция размером пять килобаз присутствовала у каждой рыжей кошки, обследованной исследователями из базы данных. Всего было изучено 188 животных, включая 145 рыжих, шесть трехцветных/черепаховых и 37 котов других расцветок.

Результаты подтвердили давнюю гипотезу, согласно которой мутировавший ген находится на X-хромосоме кошки. Это объясняет, почему рыжий цвет проявляется так по-разному у разных полов. Коты зачастую полностью окрашены в рыжий, тогда как кошки обычно имеют трехцветный и черепаховый окрасы.

Ученые добавили, что мутация Arhgap36 не вызывает никаких проблем с физическим и умственным здоровьем у кошек.