Ученые научились предсказывать грозы и штормы по градинам

Исследователи из Каталонии впервые использовали компьютерную томографию для изучения внутреннего строения градин без их повреждения. Новые данные о формировании и росте этих частиц помогут точнее предсказывать сильные грозы и штормы. Работа опубликована в журнале Frontiers in Environmental Science (FES), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Град формируется в грозовых облаках, когда капли воды замерзают, поднимаясь в холодные слои атмосферы. Со временем частицы становятся тяжелее и падают на землю, превращаясь в градины.

Ранее изучение их роста и структуры требовало полного разрушения образцов. Однако исследователи нашли новый способ анализа этих частиц.

После сильной грозы, обрушившейся на Каталонию в августе 2022 года, исследователи собрали гигантские градины диаметром до 12 см. Их доставили в лабораторию, где с помощью КТ-сканера для стоматологических исследований удалось получить детальные 3D-изображения частиц.

Сканирование показало, что градины имеют сложную структуру. Внешне они кажутся сферическими, но внутри имеют неправильные оси и плоскости, что указывает на неравномерный рост в разных направлениях. Плотность слоев варьируется от центра к краям, отражая этапы роста градины.

"Мы смогли проследить, как слои формировались и росли, а также понять какие процессы влияли на их образование",- сообщил один из авторов исследования, профессор Хавьер Мартин-Виде.

Метод КТ-сканирования остается дорогостоящим, и некоторые полученные изображения всё ещё требуют расшифровки. Однако ученые считают, что дальнейшие исследования имеют смысл, так как помогут разработать методы минимизации ущерба от экстремальных погодных явлений.