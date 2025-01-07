Ученые выдвинули новую теорию образования Плутона и его спутника

Ученые из Аризонского университета выдвинули новую теорию, объясняющую, как образовались Плутон и его спутник Харон. По их мнению, миллиарды лет назад эти два небесных тела столкнулись, ненадолго объединились, а затем снова разошлись, но сохранили гравитационную связь.

Как передает Day.Az, работа была опубликована в журнале Nature Geoscience (NGeo).

Новый механизм, получивший название "поцелуй и захват", предлагает альтернативную теорию формирования Харона. Согласно традиционному взгляду, спутник Плутона возник из обломков после мощного столкновения, подобного тому, которое создало Луну вокруг Земли.

Используя компьютерные модели, ученые показали, что свойства льда и камня, из которых состоят Плутон и Харон, сделали их взаимодействие более мягким. В отличие от горячей и податливой Земли и Луны в ранней Солнечной системе, холодные и твердые Плутон и Харон, сталкиваясь, образовали так называемую контактную бинарную систему, сохранив свою целостность.

Со временем Плутон и Харон разошлись, и теперь их разделяет расстояние в 19 500 километров. Эти два тела движутся по стабильным орбитам вокруг общего центра масс.

Исследователи отмечают, что их модели успешно описывают наблюдаемые орбитальные характеристики этих двух тел. По их мнению, тепло от столкновения и последующие приливные силы могли сыграть ключевую роль в формировании геологических особенностей, наблюдаемых сегодня на Плутоне.