Найдены следы «потопа» в ранней Вселенной

Международная группа ученых из Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов пришла к выводу, что первые сверхновые создали огромное количество воды в ранней Вселенной. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Астрономы классифицируют звезды по популяциям в зависимости от их возраста и металличности, где "металлы" - это любые элементы, кроме водорода и гелия. Самые молодые и наиболее богатые металлами звезды, такие как Солнце, называются Популяцией I. Более старые звезды с меньшим содержанием металлов называются Популяцией II. Самые старые звезды во Вселенной, известны как Популяция III (Поп III).

В новом исследовании команда смоделировала взрывы малых (массой 13 солнечных) и больших (массой 200 солнечных) ранних звезд.

Согласно результатам симуляции, взрывы звезд Поп III значительно обогатили окружающую среду водой. Молекулярные облака из остатков этих светил содержали в 10-30 раз больше влаги, чем диффузные молекулярные облака в нынешнем Млечном Пути.

Исходя из этого, уже через 100-200 млн лет во Вселенной было достаточно воды и других элементов для формирования жизни.

Ученые отметили, что их открытие не означает, что жизнь могла возникнуть в космосе так рано. Однако также вероятно, что большая часть окружающей нас воды появилась при взрыве первых сверхновых.