Какая по мнению экспертов офисная профессия наиболее высокооплачиваемая?

По итогам зимы-2024/25 наиболее высокооплачиваемая офисная специальность является позиция инженера производственно-технического отдела (ПТО), которому предлагают заработную плату порядка 1242 $ в месяц.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Известия".

Инженерно-технические специальности традиционно лидируют в списке высокооплачиваемых офисных профессий. Помимо инженеров ПТО, которые занимаются организацией производственной документации и контролем строительных процессов, в рейтинг вошли экологи. Их средняя зарплата составила 1139 $ в месяц.

На пятом месте рейтинга оказался инженер-технолог с зарплатой 1068 $ в месяц (+3% за год). Эти специалисты отвечают за разработку и оптимизацию производственных процессов. Четвертое место заняли архитекторы, которым предлагают в среднем 1070 $ в месяц (+2%). Архитекторы занимаются проектированием зданий и сооружений, а также разработкой проектной документации.

Замыкает рейтинг профессия проектировщика с зарплатой 981 $ в месяц для новичков (+47% за год). Проектировщики специализируются на создании технических решений для строительства, включая расчеты и выбор материалов.

В сфере розничной торговли одной из самых высокооплачиваемых позиций стала должность супервайзера. Средняя зарплата таких специалистов выросла на 8% за год и составила 1113.30 $ в месяц. Супервайзеры управляют торговыми командами, контролируют выполнение задач и обеспечивают соблюдение стандартов компании.

Также в торговле востребованы оценщики, которым предлагают в среднем 1011.14 $ в месяц (+33% за год). Эти специалисты анализируют товарный ассортимент и определяют рыночную стоимость товаров и услуг.

Кроме того, в этом секторе наблюдается рост спроса на торговых представителей. Их средняя зарплата увеличилась на 11% и достигла 972.11 $ в месяц.