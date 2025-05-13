Астрономы раскрыли тайны необычной звездной системы

Индийские астрономы с помощью космического телескопа NuSTAR, принадлежащего NASA, провели наблюдения за необычной звездной системой под названием SXP 138. Это так называемая рентгеновская двойная система, где нейтронная звезда - очень плотный остаток взрыва сверхновой - "крадет" вещество у своей соседки. Препринт работы опубликован на портале arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

SXP 138 находится в Малом Магеллановом Облаке - спутнике нашей галактики. Одной из особенностей этой системы является наличие пульсара (космического источника излучения), который вращается с периодом в 138 секунд и испускает мощные потоки рентгеновского излучения.

Ученые заметили, что за год период вращения пульсара немного увеличился. Это может означать, что вокруг нейтронной звезды сформировалась область, препятствующая поступлению вещества на ее поверхность - пульсар начал "отталкивать" вещество, а не притягивать его.

Также авторы обнаружили сложную структуру в излучении пульсара - как будто у него есть несколько ярких и тусклых "маячков", сигналящих в разных направлениях. Анализ показал, что излучение исходит не только с поверхности звезды, но и из окружающего ее горячего газа, втягиваемого в сильнейшее гравитационное поле.

Исследователи считают, что такие наблюдения помогут лучше понять, как именно вещество "падает" на нейтронные звезды, и как при этом формируются мощные рентгеновские вспышки. В будущем они планируют продолжить изучение SXP 138 и других подобных систем.