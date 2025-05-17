Ученые заявили, что более 80% кораллов в океане могут исчезнуть

Из-за роста температуры мирового океана могут исчезнуть более 80% кораллов. Об этом в своем докладе сообщила Международная инициатива по коралловым рифам (ICRI), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С 1 января 2023 года по 30 марта 2025 года тепловой стресс, приводящий к обесцвечиванию, затронул 84% коралловых рифов в мире. Ущерб нанесен 82 странам, территориям и экономикам", - указано в материале.

Текущий период обесцвечивания уже превзошел по масштабам предыдущий: в 2014-2017 годы пострадало более двух третей кораллов.

Происходящее связано с общим изменением климата и нагреванием океана. Если температура воды долгое время не возвращается к нормальным показателям, кораллы перестают существовать.