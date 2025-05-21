В Испании ищут добровольцев для алкогольного эксперимента
Университет Наварры запустит масштабное исследование, которое должно пролить свет на влияние умеренного потребления алкоголя на здоровье.
Как передает Day.Az со ссылкой на Antena3, проект UNATI предусматривает участие 10 тысяч добровольцев в возрасте от 50 до 70 лет, которые регулярно, но умеренно употребляют алкоголь. Ученые планируют сравнить долгосрочное влияние алкоголя на сердечно-сосудистую систему, риск развития рака, деменции и других заболеваний с показателями в группе воздержавшихся.
Работу возглавляет Мигель Анхель Мартинес Гонсалес, профессор профилактической медицины в Университете Наварры и преподаватель Гарвардской школы здравоохранения. Исследование продлится четыре года, цель - до июня этого года набрать 10 тысяч человек, которые употребляют не менее трех алкогольных напитков в неделю.
Проект финансируется Европейским исследовательским советом в рамках грантовой программы ERC Advanced Grant. Объем финансирования - 2,4 миллиона евро.
Важная особенность: исследование независимо от алкогольной индустрии, что обеспечивает беспристрастность результатов.
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