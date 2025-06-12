https://news.day.az/unusual/1759792.html Альпаки в ТЦ удивили соцсети - ВИДЕО Выгул альпак в торговом центре вьетнамского Ханоя облетает мировые соцсети. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Альпаки в ТЦ удивили соцсети - ВИДЕО
Выгул альпак в торговом центре вьетнамского Ханоя облетает мировые соцсети.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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