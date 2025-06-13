https://news.day.az/unusual/1760183.html Похоронная церемония в Африке удивила соцсети - ВИДЕО Похоронная церемония в Африке удивила соцсети. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Это традиция в некоторых регионах, в частности в Гане, где похороны превращаются в праздничное событие. Вместо скорби - музыка, танцы и шоу. У многих африканских народов считается, что смерть - это не конец, а переход в лучший мир.
Похоронная церемония в Африке удивила соцсети - ВИДЕО
Похоронная церемония в Африке удивила соцсети.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Это традиция в некоторых регионах, в частности в Гане, где похороны превращаются в праздничное событие. Вместо скорби - музыка, танцы и шоу.
У многих африканских народов считается, что смерть - это не конец, а переход в лучший мир. Поэтому провожать покойного нужно торжественно, с уважением и радостью.
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