Похоронная церемония в Африке удивила соцсети.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Это традиция в некоторых регионах, в частности в Гане, где похороны превращаются в праздничное событие. Вместо скорби - музыка, танцы и шоу.

У многих африканских народов считается, что смерть - это не конец, а переход в лучший мир. Поэтому провожать покойного нужно торжественно, с уважением и радостью.