В космосе обнаружен загадочный объект, пожирающий звезду

Астрономы впервые обнаружили "пирующую" белую карликовую звезду - объект V Sagittae, расположенный всего в 10 тыс. световых лет от Земли. Оказалось, что сверхплотный белый карлик буквально "высасывает жизнь" из своей более крупной соседки, поглощая ее вещество с рекордной скоростью. Работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые установили, что двойная система вращается каждые 12,3 часа, постепенно сближаясь. Такое взаимодействие сопровождается ослепительным свечением, которое астрономы наблюдали с помощью Очень Большого Телескопа Европейской южной обсерватории в Чили.

"V Sagittae - это не обычная система, ее необычная яркость озадачивала специалистов с 1902 года. Наше исследование показывает, что она вызвана тем, что белый карлик поглощает вещество своей звезды-спутника, превращая его в топливо для термоядерных процессов на своей поверхности", - пояснил профессор Фил Чарльз из Саутгемптонского университета.

Помимо этого, исследователи обнаружили кольцо газа, окружающее обе звезды. Оно образовалось из избыточного вещества, которое белый карлик не успевает "переварить".

"Это яркое газовое кольцо указывает на то, что система переживает последние этапы своей жизни и движется к катастрофическому финалу", - отметил руководитель работы, доктор Паси Хакала из Университета Турку.

По словам доктора Пабло Родригеса-Хиля из Института астрофизики Канарских островов, накопление вещества на поверхности белого карлика может привести к вспышке новой - временной вспышке яркости, при которой V Sagittae станет видимой невооруженным глазом. Однако конечная стадия будет гораздо драматичнее: столкновение звезд и последующая сверхновая вспыхнут так ярко, что их можно будет увидеть с Земли даже днем.